Экс-тренер «Спартака» Якин объяснил, почему отказался работать в Саудовской Аравии

Экс-рулевой московского «Спартака» Мурат Якин рассказал о том, что отклонил предложение о работе в саудовском «Аль-Хиляле».

«Для меня деньги не решают. Это было интуитивное чувство. Мне показалось это неправильным. Я провел в качестве главного тренера сборной Швейцарии четыре матча в этом году, и мне не хотелось уходить. В такой момент меня не интересовало другое предложение, каким бы выгодным оно ни было. Именно поэтому я ответил отказом. Меня сейчас все устраивает», - передает слова специалиста издание Sport1.

Напомним, что Якин возглавляет сборную Швейцарии с 2021 года.