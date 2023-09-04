Роналду не завершит карьеру до 40 лет

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Буду ли я играть на высоком уровне в свои 40 лет? Да», — заявил Роналду на YouTube-канале Binance, сделав небольшую паузу.

На данный момент 38-летний португалец защищает цвета саудовского «Аль-Насра», в составе которого провел уже 24 матча с учетом всех турниров, забил 20 голов и записал в свой актив семь результативных передач

Трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.