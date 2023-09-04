Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду не завершит карьеру до 40 лет

04 Сентября 2023 • 19:50 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о своём будущем.

«Буду ли я играть на высоком уровне в свои 40 лет? Да», — заявил Роналду на YouTube-канале Binance, сделав небольшую паузу.

На данный момент 38-летний португалец защищает цвета саудовского «Аль-Насра», в составе которого провел уже 24 матча с учетом всех турниров, забил 20 голов и записал в свой актив семь результативных передач

Трудовой договор Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Сентября
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» предлагал более 150 млн евро за Салаха слухи
19:42 · Саудовская Аравия
Роналду заявил, что считает себя величайшим бомбардиром всех времён 1
17:48 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» ещё хочет подписать Салаха – саудовцы прибыли в Лондон 1
12:49 · Лига чемпионов
Роналду ответил, променяет ли он пять побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира 2
11:26 · Испания. Ла Лига
Карраско прилетел в Саудовскую Аравию
10:44 · Саудовская Аравия
Неймар: «Я уже вошёл в историю футбола»
03 Сентября
21:42 · Россия. Премьер-лига
Сутормин – о Малкоме: «Дай бог, чтобы он перешёл в клуб побольше»
20:29 · Бразилия
​Неймар назвал клуб, за который сыграет в будущем
19:23 · Италия. Кубок
«Рома» сдала Сольбаккена в «Олимпиакос»
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Собослаи: «Салах хочет остаться, и он останется»
18:08 · Англия. Премьер-лига
«Арабы получат Салаха» - Фаулер предупредил фанов «Ливерпуля» 2
17:21 · Саудовская Аравия
​«Аль-Иттихад» запланировал обследование для Рамоса
17:16 · Саудовская Аравия
Луис Суарес пояснил, зачем Неймар отправился в Саудовскую Аравию
13:25 · Италия. Серия А
​Погба ещё может покинуть «Ювентус» 2
13:01 · Саудовская Аравия
Роналду отреагировал на 850-й гол в карьере 4
Все новости