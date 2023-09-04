Роналду заявил, что считает себя величайшим бомбардиром всех времён

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопросы о себе на детекторе лжи.

«Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь побить мой рекорд по голам в течение моей жизни? Нет. Величайший ли я бомбардир всех времен? Да», — заявил Роналду на YouTube-канале Binance.

Стоит сказать, что оба ответа футболиста полиграф признан верными.

Напомним, ранее 38-летний Роналду забил свой 850 мяч в профессиональной карьере. В зачет идут голы за все клубы и сборную Португалии.

На данный момент Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии, играя за «Аль-Наср». Контракт нападающего с командой рассчитан до 2025 года.