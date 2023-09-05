Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Почему нельзя винить игроков, уехавших в Саудовскую Аравию

05 Сентября 2023 • 08:00 Комментировать (3)

Летом 2023 года многие именитые и не очень футболисты променяли топ-чемпионаты на лигу Саудовской Аравии. После этого по этим игрокам прошла волна хейта из-за желания заработать. Однако, люди жаждут высокого заработка и это естественно. Футболисты в этом не исключение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, почему нельзя винить игроков в том, что они уехали выступать за клубы Саудовской Аравии.

Во сколько раз увеличили заработную плату

Криштиану Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии ещё зимой. Переход португальца обсуждался, но после интервью Пирсу Моргану и невозможности договориться с клубами Европы Роналду пошёл на весьма интересный шаг, который и положил начало массовому притоку звёзд на Восток. При этом заработная плата Роналду увеличилась почти в 6,5 раза – с 31 млн евро до 200!

Карим Бензема упрочил своё финансовое положение в семь раз, Неймар в пять, а Жота Невеш показал лучший результат на сегодняшний момент. Он получал всего 700 тыс. евро в шотландском «Селтике», а в «Аль-Иттихаде» поставил подпись под контрактом с окладом в 11,5 млн евро. Шестнадцатикратное увеличение заработной платы! 

Главная причина – возраст и момент

Большинству игроков, которые перебираются в Саудовскую Аравию, за тридцать. Конечно, именно возраст является главной причиной, которая движет игроком в поисках обеспечения безбедной старости. Когда до конца твоей карьеры остаётся несколько лет, то почему бы не воспользоваться моментом и предоставить внукам возможность жить полной жизнью? Но для этого необходимо сделать себе имя. Иначе получить выгодное предложение из Саудовской Аравии невозможно.  

Малком играет ради денег и славы

Есть и обратные истории – когда титулы не имеют значения, а возможность заработать представляется только после яркого одномоментного проявления. Среди таких примеров хорошо нам знаком Малком, который переехал в питерский «Зенит» из «Барселоны», увеличив свои доходы в четыре раза, а следом проделал такой же ход, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль». И вновь нельзя винить игрока в его выборе. В России олимпийский чемпион 2020 года был одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне и вовсе стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча в 27 матчах. Свои деньги Малком отработал. В «Зените» и РПЛ он был звездой, приковывал к себе внимание, зарабатывал деньги. То же самое Малком делает сейчас в «Аль-Хиляле». Он звезда, которая притягивает к себе внимание, выполняет свою работу – регулярно забивает голы, поэтому заслуженно получает своё вознаграждение.

Есть большая вероятность, что в «Барселоне» Малком с трудом бы проходил в заявку на игру, а играя за меньшее вознаграждение и получая травмы в условном «Хетафе» россиянин с бразильскими корнями вряд ли выиграл бы трофеи, а заработал бы в разы меньше. Нет денег – нет внимания со стороны СМИ, нет трофеев.

Деньги движут не только футболом

По мнению футбольных экспертов и просто болельщиков, футболисты, которые уезжают в Саудовскую Аравию просто губят свою карьеру, не развиваются и затормаживают сам футбол. С этим сложно поспорить, но не нужно забывать, чтобы стать профессиональным футболистом, необходимо многим жертвовать. Отсутствие детства, постоянные тренировки, строгий режим, редкие встречи с семьей… Поэтому не стоит винить игрока в том, что он решил выбрать деньги и заработать для обеспечения своей семьи, которая прошла весь этот путь с ним – это законное и понятное решение самого футболиста. Второй раз таких контрактов могут не предложить, трофеев можно не получить, и тогда жизнь оставит без денег и титулов. Конечно, есть игроки, которые стремятся к сложным вызовам, но это больше напоминает зависть с их стороны. 

Работать в своё удовольствие, получать немалые деньги – это то, о чём мечтает практически каждый трудящийся человек. И винить футболистов в том, что они получили возможность зарабатывать много за свой труд – неправильно.

Изменения заработной платы ведущих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Игрок
Было (млн евро в год)
Стало (млн евро в год)
Криштиану Роналду31200
Карим Бензема24200
Неймар34150
Н'Голо Канте17100
Калиду Кулибали1735
Марсело Брозович1124,5
Сергей Милинкович-Савич620
Роберто Фирмино1120
Рубен Невеш318
Малком3,518

Константин Лицин

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Неймар Аль-Хиляль Марсело Брозович Сергей Милинкович-Савич Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
05 Сентября 2023 в 08:58
ай ента не асуждать.. ента привецтовавать надыть.. кхе-кхе.. )))
Ceroki
05 Сентября 2023 в 08:48
Я бы еще автору статьи слово ,,работать ,, все же не применял в этом случае . Футболеры просто кайфуют , ну как можно применять этот термин например у Азару ? Бейлу ?? Прям пахари ...
Ceroki
05 Сентября 2023 в 08:44
А МАНЕ ?? Даром играет ??
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Сентября
09:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не продал Салаха за 170 миллионов евро
08:44 · Россия. Премьер-лига
Чистяков: «Малком – большая потеря для «Зенита»
07:58 · Чемпионат мира 2026
Роналду соврал, отвечая на вопрос о сборной Португалии 2
02:54 · Англия. Премьер-лига
Романо: «У саудовских клубов отличные шансы подписать Салаха в 2024 году»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Президент «Атлетика»: «Мы были близки к подписанию Лапорта»
01:01 · Англия. Премьер-лига
Санчо вряд ли перейдёт в клуб из Турции или Саудовской Аравии
04 Сентября
23:49 · Испания. Ла Лига
«Аль-Шабаб» объявил о подписании Карраско официально
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» предлагал более 150 млн евро за Салаха слухи
19:42 · Саудовская Аравия
Роналду заявил, что считает себя величайшим бомбардиром всех времён 4
17:48 · Англия. Премьер-лига
​«Аль-Иттихад» ещё хочет подписать Салаха – саудовцы прибыли в Лондон 2
12:49 · Лига чемпионов
Роналду ответил, променяет ли он пять побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира 2
11:26 · Испания. Ла Лига
Карраско прилетел в Саудовскую Аравию
10:44 · Саудовская Аравия
Неймар: «Я уже вошёл в историю футбола»
03 Сентября
21:42 · Россия. Премьер-лига
Сутормин – о Малкоме: «Дай бог, чтобы он перешёл в клуб побольше»
20:29 · Бразилия
​Неймар назвал клуб, за который сыграет в будущем
Все новости