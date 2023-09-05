Почему нельзя винить игроков, уехавших в Саудовскую Аравию

Летом 2023 года многие именитые и не очень футболисты променяли топ-чемпионаты на лигу Саудовской Аравии. После этого по этим игрокам прошла волна хейта из-за желания заработать. Однако, люди жаждут высокого заработка и это естественно. Футболисты в этом не исключение. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассуждает, почему нельзя винить игроков в том, что они уехали выступать за клубы Саудовской Аравии.

Во сколько раз увеличили заработную плату

Криштиану Роналду перебрался в чемпионат Саудовской Аравии ещё зимой. Переход португальца обсуждался, но после интервью Пирсу Моргану и невозможности договориться с клубами Европы Роналду пошёл на весьма интересный шаг, который и положил начало массовому притоку звёзд на Восток. При этом заработная плата Роналду увеличилась почти в 6,5 раза – с 31 млн евро до 200!

Карим Бензема упрочил своё финансовое положение в семь раз, Неймар в пять, а Жота Невеш показал лучший результат на сегодняшний момент. Он получал всего 700 тыс. евро в шотландском «Селтике», а в «Аль-Иттихаде» поставил подпись под контрактом с окладом в 11,5 млн евро. Шестнадцатикратное увеличение заработной платы!

Главная причина – возраст и момент

Большинству игроков, которые перебираются в Саудовскую Аравию, за тридцать. Конечно, именно возраст является главной причиной, которая движет игроком в поисках обеспечения безбедной старости. Когда до конца твоей карьеры остаётся несколько лет, то почему бы не воспользоваться моментом и предоставить внукам возможность жить полной жизнью? Но для этого необходимо сделать себе имя. Иначе получить выгодное предложение из Саудовской Аравии невозможно.

Малком играет ради денег и славы

Есть и обратные истории – когда титулы не имеют значения, а возможность заработать представляется только после яркого одномоментного проявления. Среди таких примеров хорошо нам знаком Малком, который переехал в питерский «Зенит» из «Барселоны», увеличив свои доходы в четыре раза, а следом проделал такой же ход, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль». И вновь нельзя винить игрока в его выборе. В России олимпийский чемпион 2020 года был одним из лидеров чемпионата. В прошлом сезоне и вовсе стал лучшим бомбардиром, забив 23 мяча в 27 матчах. Свои деньги Малком отработал. В «Зените» и РПЛ он был звездой, приковывал к себе внимание, зарабатывал деньги. То же самое Малком делает сейчас в «Аль-Хиляле». Он звезда, которая притягивает к себе внимание, выполняет свою работу – регулярно забивает голы, поэтому заслуженно получает своё вознаграждение.

Есть большая вероятность, что в «Барселоне» Малком с трудом бы проходил в заявку на игру, а играя за меньшее вознаграждение и получая травмы в условном «Хетафе» россиянин с бразильскими корнями вряд ли выиграл бы трофеи, а заработал бы в разы меньше. Нет денег – нет внимания со стороны СМИ, нет трофеев.

Деньги движут не только футболом

По мнению футбольных экспертов и просто болельщиков, футболисты, которые уезжают в Саудовскую Аравию просто губят свою карьеру, не развиваются и затормаживают сам футбол. С этим сложно поспорить, но не нужно забывать, чтобы стать профессиональным футболистом, необходимо многим жертвовать. Отсутствие детства, постоянные тренировки, строгий режим, редкие встречи с семьей… Поэтому не стоит винить игрока в том, что он решил выбрать деньги и заработать для обеспечения своей семьи, которая прошла весь этот путь с ним – это законное и понятное решение самого футболиста. Второй раз таких контрактов могут не предложить, трофеев можно не получить, и тогда жизнь оставит без денег и титулов. Конечно, есть игроки, которые стремятся к сложным вызовам, но это больше напоминает зависть с их стороны.

Работать в своё удовольствие, получать немалые деньги – это то, о чём мечтает практически каждый трудящийся человек. И винить футболистов в том, что они получили возможность зарабатывать много за свой труд – неправильно.

Изменения заработной платы ведущих игроков чемпионата Саудовской Аравии

Игрок Было (млн евро в год) Стало (млн евро в год) Криштиану Роналду 31 200 Карим Бензема 24 200 Неймар 34 150 Н'Голо Канте 17 100 Калиду Кулибали 17 35 Марсело Брозович 11 24,5 Сергей Милинкович-Савич 6 20 Роберто Фирмино 11 20 Рубен Невеш 3 18 Малком 3,5 18

Константин Лицин