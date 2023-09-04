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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар: «Я уже вошёл в историю футбола»

04 Сентября 2023 • 10:44 Комментировать

Бразильский форвард Неймар, который этим летом перебрался в саудовский «Аль-Хиляль», рассказал о своем месте в истории футбола.

«Всевышний наградил меня футбольным талантом. Мое имя уже вошло в историю этого вида спорта. Мне бы очень хотелось, чтобы меня запомнили искренним игроком, умеющим делать разницу на поле. Для меня это очень ценно», - передает слова нападающего Globo Esporte.

31-летний бразилец перебрался в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ». Сумма сделки составила 90 миллионов евро. Срок трудового соглашения между Неймаром и саудовским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль
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