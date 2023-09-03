​«Аль-Иттихад» запланировал обследование для Рамоса

Всё идёт к тому, что защитник Серхио Рамос примерит на себе футболку «Аль-Иттихада». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, чемпионы Саудовской Аравии запланировали на следующую неделю медицинское обследование для 37-летнего испанского футболиста.

В настоящий момент в «Аль-Иттихаде» ждут окончательный зелёный свет на трансфер со стороны Рамоса. Саудовский клуб предлагает экс-капитану «Реала» трудовое соглашение сроком на два года.

Напомним, что предыдущие два сезона Серхио Рамос провёл в «ПСЖ». В настоящий момент защитник пребывает в статусе свободного агента.