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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Луис Суарес пояснил, зачем Неймар отправился в Саудовскую Аравию

03 Сентября 2023 • 17:16 Комментировать

Бывший партнер бразильского нападающего Неймара по каталонской «Барселоне», уругваец Луис Суарес, пояснил, зачем бразилец отправился в Саудовскую Аравию. Уругваец не думает, что дело лишь в деньгах.

- Его привлекло то, что туда отправились многие известные игроки. Он хотел покинуть «ПСЖ», где на него уже не рассчитывали в качестве лидера. Может, финансовый аспект тоже сыграл свою роль, хотя я не думаю, что Неймар очень уж нуждается в деньгах. Так или иначе, его решение нужно уважать, как с уважением отнеслись к его решению покинуть «Барселону», - цитирует слова Луиса Суареса ESPN.​
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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Неймар
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