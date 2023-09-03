Луис Суарес пояснил, зачем Неймар отправился в Саудовскую Аравию

Бывший партнер бразильского нападающего Неймара по каталонской «Барселоне», уругваец Луис Суарес, пояснил, зачем бразилец отправился в Саудовскую Аравию. Уругваец не думает, что дело лишь в деньгах.

- Его привлекло то, что туда отправились многие известные игроки. Он хотел покинуть «ПСЖ», где на него уже не рассчитывали в качестве лидера. Может, финансовый аспект тоже сыграл свою роль, хотя я не думаю, что Неймар очень уж нуждается в деньгах. Так или иначе, его решение нужно уважать, как с уважением отнеслись к его решению покинуть «Барселону», - цитирует слова Луиса Суареса ESPN.​