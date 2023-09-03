Роналду отреагировал на 850-й гол в карьере

В субботу в рамках чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил «Аль-Хазм» со счётом 5:1. Один из голов на свой счёт записал звёздный нападающий Криштиану Роналду. Португальцу покорилась отметка в 850 голов за карьеру. Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Ещё одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем совершенствоваться. Вперёд, «Аль-Наср»! 850 голов в карьере, и это ещё не конец», - написал Роналду.

Напомним, что за «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Контракт португальского форварда рассчитан до средины 2025 года.