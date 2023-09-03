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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на 850-й гол в карьере

03 Сентября 2023 • 13:01 Комментировать (4)

В субботу в рамках чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» разгромил «Аль-Хазм» со счётом 5:1. Один из голов на свой счёт записал звёздный нападающий Криштиану Роналду. Португальцу покорилась отметка в 850 голов за карьеру.  Вскоре после финального свистка Роналду сделал публикацию в социальных сетях.

«Ещё одно великолепное командное выступление! Мы продолжаем совершенствоваться. Вперёд, «Аль-Наср»! 850 голов в карьере, и это ещё не конец», - написал Роналду.

Напомним, что за «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Контракт португальского форварда рассчитан до средины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
03 Сентября 2023 в 14:10
ай нормуль усе у кришти и 1000 голов паточняк будет.. а про шмеция чтой-та савсем не пишуть.. схинул в степях маямских.. и сбг.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
03 Сентября 2023 в 13:48
У тебя есть конец?.. А-ха-ха-ха..🤭
Sergey999
03 Сентября 2023 в 14:40
Конечно есть. Он же тебя на нем вертит, а-ха-ха))
r34dpc0522
03 Сентября 2023 в 13:07
Даёшь 1000 голов за карьеру?!
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