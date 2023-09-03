Серхио Рамос получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, «Аль-Иттихад» близок к договорённости с 37-летним испанцем. Саудовский клуб опережает в гонке за именитого ветерана турецкий «Галатасарай». По информации инсайдера Николо Скиры, зарплата Рамоса в случае переезда в Саудовскую Аравию может составить 20 млн евро в год. Контракт центрального защитника будет рассчитан на два года.

В «Аль-Иттихаде» Серхио Рамос воссоединится с нападающим Каримом Бензема, вместе с которым на протяжении долгих лет выступал за мадридский «Реал».