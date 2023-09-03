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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил 850-й гол в карьере

03 Сентября 2023 • 01:09 Комментировать
Аль-Хазм
1:5
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду достиг отметки в 850 забитых мячей за карьеру.

Португалец помог своей команде разгромить «Аль-Хазм» в матче чемпионата Саудовской Аравии (5:1). 38-летний форвард отметился одним забитым голом и двумя результативными пасами. Как отмечает ESPN, в активе Роналду теперь 850 голов в официальных поединках за клубы и сборную в профессиональной карьере.

Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с шестью взятиями ворот. Также на счету бывшей звезды мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» четыре голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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