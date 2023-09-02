Серхио Рамос близок к переезду в Саудовскую Аравию

Центральный защитник Серхио Рамос в скором времени может подписать контракт с «Аль-Иттихадом».

Фаворитом в гонке за испанца, с июле пребывающего в статусе свободного агента, считался «Галатасарай», однако турецкому клубу не удаётся договориться с 37-летним игроком об условиям сотрудничества. По информации журналиста Санти Ауны, «Аль-Иттихад» вырвался вперёд в гонке за Рамоса. Центрбеку предложен двухлетний контракт, и в саудовском клубе не сомневаются в успешном исходе переговоров.

Серхио Рамос защищал цвета «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, а ранее на протяжении 16 лет представлял мадридский «Реал».