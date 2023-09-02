Гол и передачи Роналду помогли «Аль-Насру» забить 5 мячей аутсайдеру

После двух поражений на старте сезона «Аль-Наср» набирает ход. В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду гостила у «Аль-Хазема» и забила пять мячей в ворота главного неудачника первых матчей.

Уже в дебюте «Аль-Наср» забил мяч, но его отменили из-за офсайда. Роналду отметился проникающим пасом на Абдуррахмана Гариба, который реализовал момент. Тут же еще одна атака с голевым ударом Садио Мане, но ВАР отменил и этот успех, был фол. На перерыв команды ушли при счете 2:0, результативным был розыгрыш углового. Соперник отыграл один мяч выстрелом метров с 30. В ответ Роналду вывел на пустые ворота Отавио - 3:1. Вскоре уже и сам португалец отличился, замкнув комбинацию, разыгранную до верного. Мане поставил точку - 5:1.

«Аль-Наср» с 9 очками поднялся на шестое место.