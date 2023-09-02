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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гол и передачи Роналду помогли «Аль-Насру» забить 5 мячей аутсайдеру

02 Сентября 2023 • 23:08 Комментировать
Аль-Хазм
1:5
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

После двух поражений на старте сезона «Аль-Наср» набирает ход. В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии команда Криштиану Роналду гостила у «Аль-Хазема» и забила пять мячей в ворота главного неудачника первых матчей.

Уже в дебюте «Аль-Наср» забил мяч, но его отменили из-за офсайда. Роналду отметился проникающим пасом на Абдуррахмана Гариба, который реализовал момент. Тут же еще одна атака с голевым ударом Садио Мане, но ВАР отменил и этот успех, был фол. На перерыв команды ушли при счете 2:0, результативным был розыгрыш углового. Соперник отыграл один мяч выстрелом метров с 30. В ответ Роналду вывел на пустые ворота Отавио - 3:1. Вскоре уже и сам португалец отличился, замкнув комбинацию, разыгранную до верного. Мане поставил точку - 5:1.

«Аль-Наср» с 9 очками поднялся на шестое место.

Протокол игры  
Аль-Хазм1:5Аль-Наср Эр-Рияд
  33'Гариб Абдуррахман (0:1)
  45'Аль-Хайбари Абдулла (0:2)
(1:2) Бадамоси Мохамед48'  
  57'Отавио Эдмилсон (1:3)
  68'Роналду Криштиану (1:4)
  78'Мане Садио (1:5)
Дамен АйменАль-Отаиби РадиВиана БруноАль-Дахиль АбдуррахманАль-Аазми Фархан 64' (Аль-Мутаири Турки ( 64') Винисиус I 89' (Аль-Тани Мохаммед ( 89') Аль-Сайяли БэзилТраоре Бен 75' (Аль-Найджар Аммар Сирай ( 75') Аль-Шаммари Юсеф 64' (Аль-Шаммари Мансур ( 64') Бадамоси Мохамед 89' (Аль-Мхемайд Ахмад ( 89') Тоше Антониу
Запасные: Аль-Хабаши НавафАль-Бакр ЯзидАль-Абси ТалалЗайед Ибрагим
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАль-Фатил Мохаммед IIЛапорт ЭмерикКонан Гислен 76' (Теллес Алекс ( 76') Аль-Хайбари Абдулла 82' (Аль-Ганнам Халид ( 82') Брозович Марсело 83' (Аль-Хассан Али ( 83') Мане СадиоОтавио Эдмилсон 76' (Аль-Наджи Сами ( 76') Гариб Абдуррахман 82' (Мухтар Али ( 82'  90') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариАль-Бушайль НавафВалид АбдуллаАль-Сулейхим Абдулмаджид
02 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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