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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гацкан — о Саудовской Аравии: «Для местных зрителей — это топ»

02 Сентября 2023 • 13:40 Комментировать
Аль-Фатех
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Аль-Ахли Джидда
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Через 6 ч. 12 мин.

Экс-игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о трансферной работе клубов из Саудовской Аравии. 

«Проект Саудовской Аравии интересен для них. Для местных зрителей — это топ. Для остальных зрителей? Я не смотрю. Для тех, кто фанатеет от каких-то звезд, это может быть интересно», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

Как считает эксперт, приезд звездных футболистов способствует росту местных игроков, а также — национальной сборной.

В летнее трансферное окно в Саудовскую Аравию отправились Малком Филипе, Неймар, Карим Бензема, Сергей Милинкович-Савич, Садио Мане и многие другие мировые звезды.

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Александр Гацкан
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АЛЬ-ФАТЕХ АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА
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