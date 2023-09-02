Гацкан — о Саудовской Аравии: «Для местных зрителей — это топ»

Экс-игрок «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о трансферной работе клубов из Саудовской Аравии.

«Проект Саудовской Аравии интересен для них. Для местных зрителей — это топ. Для остальных зрителей? Я не смотрю. Для тех, кто фанатеет от каких-то звезд, это может быть интересно», — приводит слова Гацкана «Чемпионат».

Как считает эксперт, приезд звездных футболистов способствует росту местных игроков, а также — национальной сборной.

В летнее трансферное окно в Саудовскую Аравию отправились Малком Филипе, Неймар, Карим Бензема, Сергей Милинкович-Савич, Садио Мане и многие другие мировые звезды.