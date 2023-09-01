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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Хет-трик Митровича позволил «Аль-Хилялю» добыть волевую победу над «Аль-Иттихадом»

01 Сентября 2023 • 23:16 Комментировать
Аль-Иттихад Джидда
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
окончен

В центральном матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии бились отлично стартовавшие «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:1, один из мячей на счету Карима Бензема. Судьбу поединка решили 11 минут в середине второго тайма, когда Александр Митрович забил дважды подряд и суммарно оформил хет-трик, а Салем аль-Давсари поставил точку - 4:3 в пользу гостей. Они лидируют с 13 очками. В одном балле позади сегодняшний противник и «Аль-Ахли».

Протокол игры  
Аль-Иттихад Джидда3:4Аль-Хиляль Эр-Рияд
(1:0) Ромариньо Рикардо16'  
  20'Митрович Александар (1:1)
(2:1) Бензема Карим38'  
(3:1) Хамдалла Абдерразак45'  
  60'Митрович Александар (3:2)
  65'Митрович Александар (3:3)
  71'Аль-Давсари Салем (3:4)
Гроэ МарселоАль-Олайан Мадаллах 67' (Кадеш Хасан ( 67') Хавсави Омар  41' 82' (Аль-Хавсави Закария ( 82') Шарахили АхмедБамсауд Ахмед  63' 67' (Аль-Шанкити Муханнад ( 67') Канте Н'ГолоФабиньо ЭнрикеРомариньо Рикардо 81' (Аль-Джамаан Салех ( 81') Хамдалла АбдерразакКоронадо Игор 60' (Жота Серран ( 60') Бензема Карим
Запасные: Аль-Мермеш УсамаФархан СултанКамара Арун
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи Али  88'Аль-Шахрани Яссер 86' (Аль-Давсари Нассер ( 86') Невеш РубенКанно Мохамед 46' (Ричард Майкл ( 46'Аль-Фарадж Салман 87') Малком ФилипеМилинкович-Савич СергейАль-Давсари СалемМитрович Александар
Запасные: Аль-Бурайк МохаммедАль-Хамдан АбдуллаДжахфали МохаммедАль-Маюф АбдуллаАль-Давсари ХалифаАль-Тамбакти Хассан
01 сентября. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

 

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Аль-Иттихад Александар Митрович Аль-Хиляль
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