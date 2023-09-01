Хет-трик Митровича позволил «Аль-Хилялю» добыть волевую победу над «Аль-Иттихадом»

В центральном матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии бились отлично стартовавшие «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:1, один из мячей на счету Карима Бензема. Судьбу поединка решили 11 минут в середине второго тайма, когда Александр Митрович забил дважды подряд и суммарно оформил хет-трик, а Салем аль-Давсари поставил точку - 4:3 в пользу гостей. Они лидируют с 13 очками. В одном балле позади сегодняшний противник и «Аль-Ахли».
Протокол игры
|(1:0) Ромариньо Рикардо16'
|20'Митрович Александар (1:1)
|(2:1) Бензема Карим38'
|(3:1) Хамдалла Абдерразак45'
|60'Митрович Александар (3:2)
|65'Митрович Александар (3:3)
|71'Аль-Давсари Салем (3:4)
Гроэ Марсело•Аль-Олайан Мадаллах67' (Кадеш Хасан (67') •Хавсави Омар 41'82' (Аль-Хавсави Закария (82') •Шарахили Ахмед•Бамсауд Ахмед 63'67' (Аль-Шанкити Муханнад (67') •Канте Н'Голо•Фабиньо Энрике•Ромариньо Рикардо81' (Аль-Джамаан Салех (81') •Хамдалла Абдерразак•Коронадо Игор60' (Жота Серран (60') •Бензема Карим
Запасные: Аль-Мермеш Усама•Фархан Султан•Камара Арун
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али• 88'Аль-Шахрани Яссер86' (Аль-Давсари Нассер (86') •Невеш Рубен•Канно Мохамед46' (Ричард Майкл (46'•Аль-Фарадж Салман87') •Малком Филипе•Милинкович-Савич Сергей•Аль-Давсари Салем•Митрович Александар
01 сентября. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".
Бан пользователя