Хет-трик Митровича позволил «Аль-Хилялю» добыть волевую победу над «Аль-Иттихадом»

В центральном матче пятого тура чемпионата Саудовской Аравии бились отлично стартовавшие «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Хозяева выиграли первый тайм со счетом 3:1, один из мячей на счету Карима Бензема. Судьбу поединка решили 11 минут в середине второго тайма, когда Александр Митрович забил дважды подряд и суммарно оформил хет-трик, а Салем аль-Давсари поставил точку - 4:3 в пользу гостей. Они лидируют с 13 очками. В одном балле позади сегодняшний противник и «Аль-Ахли».