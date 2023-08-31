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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду выиграл индивидуальную награду в Саудовской Аравии

31 Августа 2023 • 14:55 Комментировать

Криштиану Роналду выиграл индивидуальную награду – звёздный форвард «Аль-Насра» был признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии в августе. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

В августе Роналду провёл в саудовском чемпионате три матча. В них 38-летний португалец записал на свой счёт пять голов и два результативных паса на партнёров.

После четырёх сыгранных туров «Аль-Наср» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав шесть зачётных баллов. От лидеров в лице «Аль-Иттихада» и «Аль-Ахли» Криштиану Роналду и компания отстают на шесть очков.  

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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