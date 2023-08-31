Мировой рекорд Роналду: где и за кого забивал Криштиану

Благодаря дублю в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Шабаба» (4:0) нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом по голам в национальных лигах.

На счету 38-летнего португальского бомбардира стало 517 мячей, что на два больше, чем у Ференца Пушкаша и Йозефа Бицана (по 515 голов).

Из 517 голов Криштиану 311 забил за мадридский «Реал», 103 – за «Манчестер Юнайтед», 81 гол был в составе «Ювентуса». За «Аль-Наср» он отметился 19 голами и тремя – за лиссабонский «Спортинг».

Контракт звездного португальского бомбардира с нынешним клубом рассчитан до 2025 года.

Роналду установил мировой рекорд по голам