Роналду установил мировой рекорд по голам

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом мира по голам в национальных чемпионатах.

В недавнем поединке против «Аль-Шабаба» (4:0) 38-летний центрфорвард оформил дубль, забив 516-й и 517-й голы на уровне национальных лиг. Благодаря этому дублю он стал единоличным лидером по этому показателю, обогнав Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша. Эти двое забили по 515 голов.

Стоит отметить, что у аргентинца Лионеля Месси на счету 496 мячей в национальных чемпионатах.

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Португалец подписал с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

«Всегда против меня!»: Роналду взбесился после отменённого гола