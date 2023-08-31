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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил мировой рекорд по голам

31 Августа 2023 • 08:57 Комментировать

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал рекордсменом мира по голам в национальных чемпионатах.

В недавнем поединке против «Аль-Шабаба» (4:0) 38-летний центрфорвард оформил дубль, забив 516-й и 517-й голы на уровне национальных лиг. Благодаря этому дублю он стал единоличным лидером по этому показателю, обогнав Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша. Эти двое забили по 515 голов.

Стоит отметить, что у аргентинца Лионеля Месси на счету 496 мячей в национальных чемпионатах.

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Португалец подписал с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Ференц Пушкаш Йозеф Бицан Аль-Наср Эр-Рияд
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