«Всегда против меня!»: Роналду взбесился после отменённого гола

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду остался недоволен тем, что один из его голов в недавнем матче чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Шабабом» был отменен. Взятие ворот в исполнении португальского бомбардира в первом тайме отменили после просмотра VAR.

«Всегда против меня, черт возьми!», - выкрикнул после решения арбитра 38-летний игрок. Его слова передает таблоид Daily Mail.

В прошедшей встрече Криштиану записал себе в актив два забитых мяча.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил пять голов и сделал два ассиста в трех встречах. Он выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.

Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0