Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Защитник едва не забил в свои ворота после паса Роналду видео

30 Августа 2023 • 09:35 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
окончен

Во вторник, 29 августа, состоялся поединок четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Двумя голами в прошедшей встрече отметился Криштиану Роналду.

При счете 3:0 в пользу «Аль-Насра» 38-летний португалец едва не добился автогола от защитника соперников. Прерывая прострел КриРо, игрок «Аль-Шабаба» срезал мяч в свои ворота, однако голкипер смог среагировать и парировал удар.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя голевыми передачами.

Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Шабаб Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
30 Августа 2023 в 09:55
ай.. от паса кришти даже соперники хотяц забить у сваи воротА.. А-ха-ха-ха! Великий! хе-хе.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
11:04 · Англия. Премьер-лига
Салах с большой долей вероятности покинет «Ливерпуль» на этой неделе
09:35 · Саудовская Аравия
Защитник едва не забил в свои ворота после паса Роналду 1 видео
07:49 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Норманн убежал на жирный контракт в Саудовской Аравии»
07:41 · Саудовская Аравия
Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0
07:28 · Саудовская Аравия
Роналду забил пять голов в двух матчах за «Аль-Наср» 1
29 Августа
23:20 · Саудовская Аравия
Голы Мареза и Кесси позволили «Аль-Ахли» продлить серию побед
22:59 · Саудовская Аравия
Роналду поучаствовал в четырёх голах «Аль-Насра» в ворота «Аль-Шабаба» 1
22:10 · Испания. Ла Лига
Фелиш перейдёт в клуб из Саудовской Аравии в сентябре, если не окажется в «Барселоне»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Динамо» может стать игроком команды Джеррарда
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» нацелился на защитника «Ливерпуля» 1
09:00 · Саудовская Аравия
Бензема получил травму в матче за «Аль-Иттихад»
08:49 · Саудовская Аравия
Малком забил шесть голов в семи играх за «Аль-Хиляль»
08:40 · Саудовская Аравия
Манчини назвал главную цель в сборной Саудовской Аравии
28 Августа
23:15 · Саудовская Аравия
Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» одолеть «Аль-Иттифак»
23:09 · Саудовская Аравия
«Аль-Иттихад» разгромно победил и продолжает идти без потерь
Все новости