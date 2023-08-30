Во вторник, 29 августа, состоялся поединок четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Шабабом». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Двумя голами в прошедшей встрече отметился Криштиану Роналду.

При счете 3:0 в пользу «Аль-Насра» 38-летний португалец едва не добился автогола от защитника соперников. Прерывая прострел КриРо, игрок «Аль-Шабаба» срезал мяч в свои ворота, однако голкипер смог среагировать и парировал удар.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду отметился пятью забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя голевыми передачами.

Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0