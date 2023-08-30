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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0

30 Августа 2023 • 07:41 Комментировать

Лидер саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Шабабом» (4:0) в матче очередного тура чемпионата страны.

«Очень крутая атмосфера была на стадионе. Рад одержать эту победу с нашими болельщиками. Прекрасная игра команды. «Аль-Наср», вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

В прошедшем поединке Роналду отметился двумя забитыми мячами. Оба гола португальский центрфорвард забил с пенальти.

По итогам четырех проведенных туров «Аль-Наср» набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице местного чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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