Роналду оценил победу «Аль-Насра» со счётом 4:0

Лидер саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе над «Аль-Шабабом» (4:0) в матче очередного тура чемпионата страны.

«Очень крутая атмосфера была на стадионе. Рад одержать эту победу с нашими болельщиками. Прекрасная игра команды. «Аль-Наср», вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

В прошедшем поединке Роналду отметился двумя забитыми мячами. Оба гола португальский центрфорвард забил с пенальти.

По итогам четырех проведенных туров «Аль-Наср» набрал шесть очков и занимает шестое место в турнирной таблице местного чемпионата.