Роналду забил пять голов в двух матчах за «Аль-Наср»

38-летний португальский центрфорвард Криштиану Роналду продолжает забивать за саудовский «Аль-Наср». В последних двух поединках нападающий записал на свой счет пять голов.

Во встрече с «Аль-Фатом» Криштиану оформил хет-трик, а в противостоянии с «Аль-Шабабом» Роналду сделал дубль. В этой встрече игрок оба мяча забил с 11-метровой отметки.

Напомним, что португальский футболист пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января 2023 года. Криштиану заключил контракт до середины 2025 года. В саудовском клубе Роналду зарабатывает 200 миллионов евро за сезон. Предыдущим его местом работы был «МЮ».