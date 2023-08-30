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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил пять голов в двух матчах за «Аль-Наср»

30 Августа 2023 • 07:28 Комментировать (1)

38-летний португальский центрфорвард Криштиану Роналду продолжает забивать за саудовский «Аль-Наср». В последних двух поединках нападающий записал на свой счет пять голов.

Во встрече с «Аль-Фатом» Криштиану оформил хет-трик, а в противостоянии с «Аль-Шабабом» Роналду сделал дубль. В этой встрече игрок оба мяча забил с 11-метровой отметки.

Напомним, что португальский футболист пополнил ряды «Аль-Насра» в начале января 2023 года. Криштиану заключил контракт до середины 2025 года. В саудовском клубе Роналду зарабатывает 200 миллионов евро за сезон. Предыдущим его местом работы был «МЮ».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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ингерман
30 Августа 2023 в 07:31
ай кришти тащит как усегда.. хе..
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