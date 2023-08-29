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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Голы Мареза и Кесси позволили «Аль-Ахли» продлить серию побед

29 Августа 2023 • 23:20 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
2:0
Аль-Таи
окончен

В четвёртом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» играл против «Аль-Таи». Удаление Алфы Семеду на 35-й минуте помогло хозяевам. Тут же Рияд Марез забил за лидеров сезона. После перерыва алжирец помог отличиться Франку Кесси - 2:0.

«Аль-Ахли» набрал максимум очков и делит первое место с «Аль-Иттихадом».

Протокол игры  
Аль-Ахли Джидда2:0Аль-Таи
(1:0) Марез Рияд38'  
(2:0) Кесси Франк59'  
Менди ЭдуарАльхурайджи МохаммедДемирал МерихИбаньес РожерАлиоски ЭгзиянАль-Маджхад Мохаммед 57' (Аль-Асмари Али ( 57') Кесси ФранкМарез РиядАльнабит Сумайхан 84' (Фахад Аль-Рашиди ( 84') Сен-Максимен АлланФирмино Роберто
Запасные: Аль-Али ХассанАль-Зубаиди ИбрагимОтайф АбдуллаАль-Хамад ФахдХинди АбдулбаситАль-Могрен АбдуллаАль-Ями Мохаммед
Виктор БрагаАльнахли ИбрагимБауэр РобертРоко Энсо 83' (Аль-Сулейман Абдулкарим ( 83') Салем Хусейн 87' (Маджраши Абдулазиз ( 87') Семеду Алфа  35'Кордя АндрейМохаммед Тарик  43' 69' (Аль-Тойави Салем ( 69') Мохаммед Аль-Кунаян 46' (Баджандух Джамал ( 46') Мисиджан ВирджилАль-Хаззаа Хаззаа 69' (Аль-Хараби Абдулазиз ( 69')
Запасные: Аль-Хайзан АдибАль Багави МуатазАль-Камири НавафАланазе Ракан
29 августа.

 

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Аль-Ахли Джидда
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