Голы Мареза и Кесси позволили «Аль-Ахли» продлить серию побед

В четвёртом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Ахли» играл против «Аль-Таи». Удаление Алфы Семеду на 35-й минуте помогло хозяевам. Тут же Рияд Марез забил за лидеров сезона. После перерыва алжирец помог отличиться Франку Кесси - 2:0.
«Аль-Ахли» набрал максимум очков и делит первое место с «Аль-Иттихадом».
Протокол игры
|(1:0) Марез Рияд38'
|(2:0) Кесси Франк59'
Менди Эдуар•Альхурайджи Мохаммед•Демирал Мерих•Ибаньес Рожер•Алиоски Эгзиян•Аль-Маджхад Мохаммед57' (Аль-Асмари Али (57') •Кесси Франк•Марез Рияд•Альнабит Сумайхан84' (Фахад Аль-Рашиди (84') •Сен-Максимен Аллан•Фирмино Роберто
Виктор Брага•Альнахли Ибрагим•Бауэр Роберт•Роко Энсо83' (Аль-Сулейман Абдулкарим (83') •Салем Хусейн87' (Маджраши Абдулазиз (87') •Семеду Алфа• 35'Кордя Андрей•Мохаммед Тарик 43'69' (Аль-Тойави Салем (69') •Мохаммед Аль-Кунаян46' (Баджандух Джамал (46') •Мисиджан Вирджил•Аль-Хаззаа Хаззаа69' (Аль-Хараби Абдулазиз (69')
29 августа.
Бан пользователя