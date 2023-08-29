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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду поучаствовал в четырёх голах «Аль-Насра» в ворота «Аль-Шабаба»

29 Августа 2023 • 22:59 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
4:0
Аль-Шабаб Эр-Рияд
окончен

После двух поражений на старте и пяти голов в ворота «Аль-Фатеха» «Аль-Наср» набирает ход. Сегодня был повержен «Аль-Шабаб». В дебюте реализовал пенальти Криштиану Роналду. Тут же он забил с игры, но толкал оппонента, нанося удар головой, отменили этот мяч. В конце тайма португалец заработал 11-метров и снова его реализовал. В следующей атаке Роналду отдал под голевой удар Садио Мане. Мане после перерыва угодил в штангу, нанося удар по полупустым воротам, туда же с пенальти попал его партнер, Абдуррахман Гариб, а добивание в сетку не засчитали. И четвертый гол помог организовать Роналду, он пробил в каркас ворот, а Султан аль-Ганам добавил - 4:0. У «Аль-Насра» шесть очков и шестое место.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:0Аль-Шабаб Эр-Рияд
(1:0) Роналду Криштиану13'  
(2:0) Роналду Криштиану38'  
(3:0) Мане Садио40'  
(4:0) Аль-Ганам Султан80'  
Аль-Акиди НавафАль-Ганам Султан 81' (Аль-Ганнам Халид ( 81') Аль-Фатил Мохаммед IIЛапорт Эмерик 81' (Мухтар Али ( 81') Конан ГисленАль-Хайбари АбдуллаБрозович МарселоГариб АбдуррахманОтавио Эдмилсон 86' (Аль-Немер Мешари ( 86') Мане Садио  43' 81' (Аль-Бушайль Наваф ( 81'  89') Роналду Криштиану 86' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 86')
Запасные: Кассем МохаммедВалид АбдуллаАль-Хассан АлиАль-Наджи Сами
Ким Сон-КюАль-Сагурк ФавазАль-Шарари Надер Абдулла  33' 66' (Шарахили Рияд ( 66') Сантос Яго  43'Альсебьяни Хусейн  29' 88' (Харбуш Мохаммед ( 88') Аль-Муваллад Фахад 66' (Омар Канабах Маджед ( 66') Аль-Монассар ХусейнКуэльяр Густаво  37'Банега Эвер  79'Бахебри Хаттан  82' 88' (Альсади Наваф ( 88') Диалло Хабиб 88' (Аль-Джавей Абдулла ( 88')
Запасные: Аль-Муваллад СаадАль-Биши НассерАль-Асири ХалидАль-Карни Фаваз
29 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Августа 2023 в 23:13
Пенали?.. Неплохо.. Хе..
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