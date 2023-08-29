Роналду поучаствовал в четырёх голах «Аль-Насра» в ворота «Аль-Шабаба»

После двух поражений на старте и пяти голов в ворота «Аль-Фатеха» «Аль-Наср» набирает ход. Сегодня был повержен «Аль-Шабаб». В дебюте реализовал пенальти Криштиану Роналду. Тут же он забил с игры, но толкал оппонента, нанося удар головой, отменили этот мяч. В конце тайма португалец заработал 11-метров и снова его реализовал. В следующей атаке Роналду отдал под голевой удар Садио Мане. Мане после перерыва угодил в штангу, нанося удар по полупустым воротам, туда же с пенальти попал его партнер, Абдуррахман Гариб, а добивание в сетку не засчитали. И четвертый гол помог организовать Роналду, он пробил в каркас ворот, а Султан аль-Ганам добавил - 4:0. У «Аль-Насра» шесть очков и шестое место.
Протокол игры
|(1:0) Роналду Криштиану13'
|(2:0) Роналду Криштиану38'
|(3:0) Мане Садио40'
|(4:0) Аль-Ганам Султан80'
Аль-Акиди Наваф•Аль-Ганам Султан81' (Аль-Ганнам Халид (81') •Аль-Фатил Мохаммед II•Лапорт Эмерик81' (Мухтар Али (81') •Конан Гислен•Аль-Хайбари Абдулла•Брозович Марсело•Гариб Абдуррахман•Отавио Эдмилсон86' (Аль-Немер Мешари (86') •Мане Садио 43'81' (Аль-Бушайль Наваф (81') • 89'Роналду Криштиану86' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид (86')
Ким Сон-Кю•Аль-Сагурк Фаваз•Аль-Шарари Надер Абдулла 33'66' (Шарахили Рияд (66') •Сантос Яго• 43'Альсебьяни Хусейн 29'88' (Харбуш Мохаммед (88') •Аль-Муваллад Фахад66' (Омар Канабах Маджед (66') •Аль-Монассар Хусейн•Куэльяр Густаво• 37'Банега Эвер• 79'Бахебри Хаттан 82'88' (Альсади Наваф (88') •Диалло Хабиб88' (Аль-Джавей Абдулла (88')
29 августа.
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