Роналду поучаствовал в четырёх голах «Аль-Насра» в ворота «Аль-Шабаба»

После двух поражений на старте и пяти голов в ворота «Аль-Фатеха» «Аль-Наср» набирает ход. Сегодня был повержен «Аль-Шабаб». В дебюте реализовал пенальти Криштиану Роналду. Тут же он забил с игры, но толкал оппонента, нанося удар головой, отменили этот мяч. В конце тайма португалец заработал 11-метров и снова его реализовал. В следующей атаке Роналду отдал под голевой удар Садио Мане. Мане после перерыва угодил в штангу, нанося удар по полупустым воротам, туда же с пенальти попал его партнер, Абдуррахман Гариб, а добивание в сетку не засчитали. И четвертый гол помог организовать Роналду, он пробил в каркас ворот, а Султан аль-Ганам добавил - 4:0. У «Аль-Насра» шесть очков и шестое место.