Бензема получил травму в матче за «Аль-Иттихад»

Звездный форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема травмировался по ходу поединка четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Вахды». Французский нападающий был вынужден покинуть поле на 42-й минуте первого тайма. У него подозрение на травму подколенного сухожилия.

Встреча завершилась крупной победой «Аль-Иттихада» со счетом 3:0. Это четвертая подряд победа команды в новом розыгрыше местного чемпионата. В рамках следующего тура «Аль-Иттихад» встретится с «Аль-Хилялем», за который выступают звездные бразильские форварды Малком и Неймар. Игра состоится 1 сентября.