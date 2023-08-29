Малком забил шесть голов в семи играх за «Аль-Хиляль»

В рамках четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии состоялся поединок между «Аль-Хилялем» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Стоит отметить, что один из мячей в составе «Аль-Хиляля» забил бразильский форвард Малком. После этого матча на счету южноамериканца стало шесть голов в семи поединках за саудовскую команду.

Малком перебрался на Ближний Восток из чемпионата России, где выступал за петербургский «Зенит». «Сине-бело-голубые» выручили с продажи нападающего 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 бразилец стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги, записав на свой счет 23 забитых мяча.