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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Манчини назвал главную цель в сборной Саудовской Аравии

29 Августа 2023 • 08:40 Комментировать

Известный итальянский специалист Роберто Манчини, который возглавил сборную Саудовской Аравии, назвал свою главную цель в этой национальной команде.

«Главная цель – это победа на Кубке Азии спустя 27 лет», - передает слова тренера Inside World Football.

Официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии было объявлено в воскресенье, 27 августа. Контракт специалиста рассчитан на три года, а его заработная плата составляет 30 миллионов евро.

Предыдущим местом работы Роберто была сборная Италии, которую он привел к триумфу на чемпионате Европы 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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