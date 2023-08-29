Манчини назвал главную цель в сборной Саудовской Аравии

Известный итальянский специалист Роберто Манчини, который возглавил сборную Саудовской Аравии, назвал свою главную цель в этой национальной команде.

«Главная цель – это победа на Кубке Азии спустя 27 лет», - передает слова тренера Inside World Football.

Официально о назначении Манчини на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии было объявлено в воскресенье, 27 августа. Контракт специалиста рассчитан на три года, а его заработная плата составляет 30 миллионов евро.

Предыдущим местом работы Роберто была сборная Италии, которую он привел к триумфу на чемпионате Европы 2020 года.