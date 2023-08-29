Именитые наставники неевропейских сборных: от Непомнящего до Манчини

Роберто Манчини подписал контракт с Саудовской Аравией на три года с заработной платой 30 млн евро в год. Для итальянца, который привёл родную национальную команду к победе на чемпионате Европы–2020, это первая неевропейская сборная в тренерской карьере. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает известных наставников, которые добивались успеха с неевропейскими сборными.

Саудовская Аравия

В отличие от Манчини, который впервые в своей карьере отправился покорять Восток, для Саудовской Аравии это уже не первый подобный опыт. За 66-летнюю историю «орлов пустыни» возглавлял 51 наставник. Среди них Ференц Пушкаш, Марио Загалло, Отто Пфистер, Карлос Алберто Паррейра, Франк Райкард, Лео Бенхаккер, Эрве Ренар… Но наивысшего успеха Саудовская Аравия добилась со скромным Хорхе Солари на чемпионате мира 1994 года, когда вышла в 1/8 финала, где уступила будущим бронзовым призёрам шведам. Поэтому приглашение известного специалиста не гарантирует сборной успеха. Правда, в Саудовской Аравии многие не смотрят сейчас на достижения национальной команды, главное – это заполучить топовых специалистов по всем направлениям: от игрока до наставника. Результат придёт позже?

Специалисты по Африке

Практически все из названных выше наставников работали в экзотических сборных до или после Саудовской Аравии. Отто Пфистер на протяжении своей 56-летней карьеры тренера успел поработать с африканскими и азиатскими сборными. Немца даже занесло в Тринидад и Тобаго. При этом один из своих главных трофеев – Кубок арабских наций – Пфистер брал с Саудовской Аравией.

Прыгнуть выше своих ожиданий в мире не получилось и у другого известного специалиста по африканским сборным – Эрве Ренара. Тем не менее на африканском континенте француз дважды выигрывал Кубок африканских наций – со сборными Замбии и Кот-д’Ивуара. На чемпионате мира 2022 года Ренар запомнился лишь сенсационной победой над будущими чемпионами мира аргентинцами, опять же вместе с парнями из Саудовской Аравии.

Непомнящий

Среди отечественных специалистов, работающих с национальными сборными дальнего зарубежья, бесспорно, выделяется Валерий Непомнящий. С трудом пробившись со сборной Камеруна на чемпионат мира–1990, «неукротимые львы» уже в первом туре обыграли действующего чемпиона мира Аргентину! Камерунцы вполне могли стать первой сборной с африканского континента, которая сыграла бы в полуфинале мундиаля, но в дополнительное время четвертьфинала они уступили Англии со счётом 2:3.

Что на Востоке?

На том же чемпионате мира–1990 в первый и пока что последний раз в своей истории сыграла сборная ОАЭ. Команда из Эмиратов проиграла все матчи группового этапа, но смогла забить 2 гола. Самым известным её представителем был главный тренер Карлос Алберто Паррейра. ОАЭ неоднократно прибегали к услугам топовых наставников. Кроме Паррейры, со сборной в разные годы работали португалец Карлуш Кейруш и бразилец Марио Загалло, который является одним из трёх футболистов, выигравших чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Но своё наивысшее достижение – второе место на Кубке Азии–1996 – ОАЭ отметили под руководством польского наставника Антони Пехничека.

Остаётся только разобраться с игроками национальной сборной, которые оставляют желать лучшего. Вероятно, они смогут подтянуться за лучшими игроками со всего мира и под руководством Роберто Манчини показать результат уже на ближайшем Кубке Азии, который пройдёт в начале 2024 года.

Именитые наставники неевропейских сборных

Тренер Сборные Роберто Манчини Саудовская Аравия Эрве Ренар Гана, Замбия, Ангола, Кот-д’Ивуар, Марокко, Саудовская Аравия Отто Пфисте Руанда, Гана, Заир, Сенегал, Бангладеш, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Саудовская Аравия, Камерун, Того, Тринидад и Тобаго, Афганистан Карлуш Кейруш Португалия, ОАЭ, ЮАР, Иран, Колумбия, Египет, Катар Валерий Непомнящий Камерун, Узбекистан

Константин Лицин