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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» одолеть «Аль-Иттифак»

28 Августа 2023 • 23:15 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Иттифак
окончен

«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак» спорили за право выйти на второе место в чемпионате Саудовской Аравии. В итоге получилась игра в одни ворота, и хозяева свой игровой перевес воплотили в два гола. В первом тайме активный Александр Митрович сделал скидку на Малкома, который прицельно поразил дальний угол ворот. Снял все вопросы о победителе Салем аль-Давсари, в прыжке забив мяч ударом с линии штрафной. Абдулла аль-Хамдан сделал счет разгромным, добавив мяч в сетку, но ВАР отменил этот гол - вне игры.

2:0, «Аль-Хиляль» с 10 очками после четырех туров идет вторым.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд2:0Аль-Иттифак
(1:0) Малком Филипе24'  
(2:0) Аль-Давсари Салем41'  
Буну ЯссинАбдулхамид Сауд 77' (Аль-Бурайк Мохаммед ( 77') Кулибали КалидуАль-Булаихи АлиАль-Шахрани Яссер 77' (Аль-Хамдан Абдулла ( 77') Невеш РубенКанно МохамедРичард Майкл 77' (Аль-Давсари Нассер ( 77') Малком Филипе 86' (Аль-Фарадж Салман ( 86') Аль-Давсари Салем 90' (Аль-Давсари Халифа ( 90'  90') Митрович Александар
Запасные: Джахфали МохаммедАль-Ями ХамадАль-Маюф АбдуллаАль-Кахтани Мохаммед
Виктор ПаулоСануси АльхусавиХендри ДжекХатиб АбдуллаАль-Шамрани Хамдан 61' (Юсеф Мохаммед I ( 61') Оздемир Берат 61' (Альгамди Ахмед ( 61') Аль-Гамди Файсал 78' (Аль-Гамди Хамед ( 78') Хендерсон ДжорданАбдулла Хаззази АлиКайсон РобинВитиньо Виктор 13' (Аль-Кувайкиби Мохаммед ( 13')
Запасные: Маджраши МохаммедАлаэли МешалАль-Досари МохаммедАль-Кайшер АбдуллаКарради Джабер
28 августа. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

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Аль-Иттифак Аль-Хиляль Эр-Рияд
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