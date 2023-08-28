Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» одолеть «Аль-Иттифак»

«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак» спорили за право выйти на второе место в чемпионате Саудовской Аравии. В итоге получилась игра в одни ворота, и хозяева свой игровой перевес воплотили в два гола. В первом тайме активный Александр Митрович сделал скидку на Малкома, который прицельно поразил дальний угол ворот. Снял все вопросы о победителе Салем аль-Давсари, в прыжке забив мяч ударом с линии штрафной. Абдулла аль-Хамдан сделал счет разгромным, добавив мяч в сетку, но ВАР отменил этот гол - вне игры.
2:0, «Аль-Хиляль» с 10 очками после четырех туров идет вторым.
Протокол игры
|(1:0) Малком Филипе24'
|(2:0) Аль-Давсари Салем41'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд77' (Аль-Бурайк Мохаммед (77') •Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Аль-Шахрани Яссер77' (Аль-Хамдан Абдулла (77') •Невеш Рубен•Канно Мохамед•Ричард Майкл77' (Аль-Давсари Нассер (77') •Малком Филипе86' (Аль-Фарадж Салман (86') •Аль-Давсари Салем90' (Аль-Давсари Халифа (90') • 90'Митрович Александар
Виктор Пауло•Сануси Альхусави•Хендри Джек•Хатиб Абдулла•Аль-Шамрани Хамдан61' (Юсеф Мохаммед I (61') •Оздемир Берат61' (Альгамди Ахмед (61') •Аль-Гамди Файсал78' (Аль-Гамди Хамед (78') •Хендерсон Джордан•Абдулла Хаззази Али•Кайсон Робин•Витиньо Виктор13' (Аль-Кувайкиби Мохаммед (13')
28 августа. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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