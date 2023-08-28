Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» одолеть «Аль-Иттифак»

«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак» спорили за право выйти на второе место в чемпионате Саудовской Аравии. В итоге получилась игра в одни ворота, и хозяева свой игровой перевес воплотили в два гола. В первом тайме активный Александр Митрович сделал скидку на Малкома, который прицельно поразил дальний угол ворот. Снял все вопросы о победителе Салем аль-Давсари, в прыжке забив мяч ударом с линии штрафной. Абдулла аль-Хамдан сделал счет разгромным, добавив мяч в сетку, но ВАР отменил этот гол - вне игры.

2:0, «Аль-Хиляль» с 10 очками после четырех туров идет вторым.