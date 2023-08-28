«Аль-Иттихад» разгромно победил и продолжает идти без потерь

В четвёртом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» играл на выезде против клуба «Аль-Вахда». Гостевая команда не имела перевеса по количеству ударов, но забила почти всё, что летело в створ. В первом тайме все хорошие моменты завершались промахами. После перерыва Игор Коронадо подарил мяч Ансельмо у своих ворот, а тот умудрился не попасть по высоте. Вскоре Коронадо слева ворвался в штрафную и зарядил в штангу. В следующей атаке гости все же добились своего. После скидки от Нголо Канте Ромариньо со средней дистанции вложил мяч в угол ворот. Спустя четыре минуты Серран Жота реализовал выход один на один с голкипером. Точку поставил Ромариньо прорывом в штрафную.

3:0, «Аль-Иттихад» выиграл четвертый матч подряд.