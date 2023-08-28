«Аль-Иттихад» разгромно победил и продолжает идти без потерь

В четвёртом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» играл на выезде против клуба «Аль-Вахда». Гостевая команда не имела перевеса по количеству ударов, но забила почти всё, что летело в створ. В первом тайме все хорошие моменты завершались промахами. После перерыва Игор Коронадо подарил мяч Ансельмо у своих ворот, а тот умудрился не попасть по высоте. Вскоре Коронадо слева ворвался в штрафную и зарядил в штангу. В следующей атаке гости все же добились своего. После скидки от Нголо Канте Ромариньо со средней дистанции вложил мяч в угол ворот. Спустя четыре минуты Серран Жота реализовал выход один на один с голкипером. Точку поставил Ромариньо прорывом в штрафную.
3:0, «Аль-Иттихад» выиграл четвертый матч подряд.
Протокол игры
|63'Ромариньо Рикардо (0:1)
|67'Жота Серран (0:2)
|73'Коронадо Игор (0:3)
Атиа Абдулкуддус•Аль-Мовалад Саид•Эль-Ямик Джавад•Бакшвин Валид•Аль-Хавсави Абдулла69' (Игало Одион (69') •Нур Абдулазиз 45'69' (Аль-Акуз Султан (69') •Аль-Хаджи Алаа•Фажр Файчаль•Аль-Гамди Ахмед Хазза69' (Букхари Абдулла (69') •Ансельмо• 45'Аль-Кахтани Абдулкарим89' (Наджи Яхья (89')
Запасные: Abdul Al Hajri•Насер Асири Джабер•Кирейри Наиф
Гроэ Марсело•Аль-Шанкити Муханнад76' (Фархан Султан (76') •Хавсави Омар•Шарахили Ахмед•Бамсауд Ахмед•Канте Н'Голо•Фабиньо Энрике76' (Аль-Джамаан Салех (76') •Ромариньо Рикардо85' (Камара Арун (85') •Хамдалла Абдерразак• 69'Коронадо Игор76' (Аль-Олайан Мадаллах (76') •Бензема Карим42' (Жота Серран (42')
28 августа. Стадион "Кинг Абдул Азиз".
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