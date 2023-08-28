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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Иттихад» разгромно победил и продолжает идти без потерь

28 Августа 2023 • 23:09 Комментировать
Аль-Вахда Мекка
0:3
Аль-Иттихад Джидда
окончен

В четвёртом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» играл на выезде против  клуба «Аль-Вахда». Гостевая команда не имела перевеса по количеству ударов, но забила почти всё, что летело в створ. В первом тайме все хорошие моменты завершались промахами. После перерыва Игор Коронадо подарил мяч Ансельмо у своих ворот, а тот умудрился не попасть по высоте. Вскоре Коронадо слева ворвался в штрафную и зарядил в штангу. В следующей атаке гости все же добились своего. После скидки от Нголо Канте Ромариньо со средней дистанции вложил мяч в угол ворот. Спустя четыре минуты Серран Жота реализовал выход один на один с голкипером. Точку поставил Ромариньо прорывом в штрафную.

3:0, «Аль-Иттихад» выиграл четвертый матч подряд.

Протокол игры  
Аль-Вахда Мекка0:3Аль-Иттихад Джидда
  63'Ромариньо Рикардо (0:1)
  67'Жота Серран (0:2)
  73'Коронадо Игор (0:3)
Атиа АбдулкуддусАль-Мовалад СаидЭль-Ямик ДжавадБакшвин ВалидАль-Хавсави Абдулла 69' (Игало Одион ( 69') Нур Абдулазиз  45' 69' (Аль-Акуз Султан ( 69') Аль-Хаджи АлааФажр ФайчальАль-Гамди Ахмед Хазза 69' (Букхари Абдулла ( 69') Ансельмо  45'Аль-Кахтани Абдулкарим 89' (Наджи Яхья ( 89')
Запасные: Abdul Al HajriНасер Асири ДжаберКирейри Наиф
Гроэ МарселоАль-Шанкити Муханнад 76' (Фархан Султан ( 76') Хавсави ОмарШарахили АхмедБамсауд АхмедКанте Н'ГолоФабиньо Энрике 76' (Аль-Джамаан Салех ( 76') Ромариньо Рикардо 85' (Камара Арун ( 85') Хамдалла Абдерразак  69'Коронадо Игор 76' (Аль-Олайан Мадаллах ( 76') Бензема Карим 42' (Жота Серран ( 42')
Запасные: Аль-Мермеш УсамаАль-Хавсави ЗакарияАль-Шамрани Фарах
28 августа. Стадион "Кинг Абдул Азиз".

 

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Аль-Иттихад Аль-Вахда
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