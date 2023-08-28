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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Известна суть разногласий Рамоса с «Аль-Иттихадом»

28 Августа 2023 • 19:16 Комментировать

Серхио Рамос уже какое-то время находится в статусе свободного агента - по завершению сезона 2022/2023 защитник покинул «ПСЖ». Продолжить карьеру 37-летний испанец может в Саудовской Аравии, а именно в «Аль-Иттихаде». Впрочем, переговорный процесс между клубом и футболистом ещё не завершился.

Как сообщает AlkassTVSports, большинство условий Рамос и «Аль-Иттихад» согласовали. Проблема заключается в сроке трудового договора. Футболист хочет подписать контракт на три сезона, а клуб – на два.

В летнее трансферное окно «Аль-Иттихад» подписал нескольких статусных игроков, в том числе Карима Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Рамос Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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