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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Представитель лиги Саудовской Аравии: «Мы не можем себя сковывать

28 Августа 2023 • 00:29 Комментировать

Операционный директор лиги Саудовской Аравии Карло Нохра высказался о том, что местные клубы покупают звёзд мировой величины.

Спортивный деятель отметил, что лига делает все возможное, чтобы звезды приезжали, но это не означает, что бюджет неограничен.

«Мы не можем себя сковывать, если хотим привезти сюда самых талантливых игроков.

Мы должны платить за то, чтобы они сюда приезжали», - приводит слова Нохры Bloomberg. 

Напомним, что в летнее трансферное окно клубы Саудовской Аравии пополнили Неймар, Карим Бензема, Садио Мане и ряд других звёзд мировой величины. 

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Карло Нохра
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