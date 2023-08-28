Симеоне: Саудовская Аравия - самая большая опасность

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о трансферах, которые делают клубы из Саудовской Аравии.

Специалист отметил, что говорил с представителями столичного клуба о том, что может произойти на трансферном рынке.

«Ситуация с Саудовской Аравией продлится еще две недели. Самая большая опасность – это не европейский рынок, а люди с деньгами, которые будут приходить в течение ближайших двух недель», - заявил Симеоне в разговоре с Marca.

Напомним, что в летнее трансферное окно клубы Саудовской Аравии пополнили Неймар, Карим Бензема, Малком, а также ряд других именитых футболистов.