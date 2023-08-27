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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Арабы хотят не только лучших футболистов - но и лучших судей в мире

27 Августа 2023 • 01:54 Комментировать

Уже не секрет, что в Саудовской Аравии задались целью создать в своем чемпионате наибольшую плотность звезд - примерно как в Монте-Карло, если говорить о звездах в целом, не только футбольных. Но арабы хотят не только лучших футболистов - но и лучших судей также.

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, соответствующие переговоры идут с судьями КОНКАКАФ, зоны Латинской и Южной Америки, но вскоре интерес их может перекинуться и на судей из Европы.

Денег у арабов, известное дело, хватает. А принципы - современный футбол ведь уже не о принципах и ценностях. 

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