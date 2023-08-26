Журналист Морган назвал голевую передачу Роналду «ассистом года»

В матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с «Аль-Фатехом». Команда Криштиану Роналду одержала разгромную победу со счетом 5:0.

Портал Talksport передает, что журналист Пирс Морган назвал голевую передачу 38-летнего португальца ассистом года. Роналду отдал пяткой результативный пас на сенегальца Садио Мане, после чего африканец поразил ворота соперника.

Кроме голевой передачи, Криштиану отметился в этой встрече тремя забитыми мячами.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала текущего года. Контракт нападающего с саудовским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Близкий к Роналду журналист: «Однажды фанаты «Манчестер Юнайтед» поймут, что тен Хаг – неудачник»