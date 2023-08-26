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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии станет лучшим в мире»

26 Августа 2023 • 11:33 Комментировать

Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о намерении чемпионата Саудовской Аравии выйти на уровень ведущих европейских лиг.

«Я рад, что футбол в этой стране так стремительно прогрессирует. Сюда приехало очень много крутых игроков. В будущем эта лига станет лучшей в мире. Мы будем преодолевать этот путь шаг за шагом.

Наша общая цель остается прежней. Мы должны навязать конкуренцию топ-чемпионатам Европы и превзойти их», - цитирует 38-летнего португальца Saudi Gazette.

Действующее трудовое соглашение Криштиану с «Аль-Насром» рассчитано до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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