Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии станет лучшим в мире»

Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о намерении чемпионата Саудовской Аравии выйти на уровень ведущих европейских лиг.
«Я рад, что футбол в этой стране так стремительно прогрессирует. Сюда приехало очень много крутых игроков. В будущем эта лига станет лучшей в мире. Мы будем преодолевать этот путь шаг за шагом.
Наша общая цель остается прежней. Мы должны навязать конкуренцию топ-чемпионатам Европы и превзойти их», - цитирует 38-летнего португальца Saudi Gazette.
Действующее трудовое соглашение Криштиану с «Аль-Насром» рассчитано до середины 2025 года.
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