Роналду: «Чемпионат Саудовской Аравии станет лучшим в мире»

Главная звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил о намерении чемпионата Саудовской Аравии выйти на уровень ведущих европейских лиг.

«Я рад, что футбол в этой стране так стремительно прогрессирует. Сюда приехало очень много крутых игроков. В будущем эта лига станет лучшей в мире. Мы будем преодолевать этот путь шаг за шагом.

Наша общая цель остается прежней. Мы должны навязать конкуренцию топ-чемпионатам Европы и превзойти их», - цитирует 38-летнего португальца Saudi Gazette.

Действующее трудовое соглашение Криштиану с «Аль-Насром» рассчитано до середины 2025 года.