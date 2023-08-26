Роналду оторвался от Месси по хет-трикам

В поединке третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который играет нападающий Криштиану Роналду, одержал крупную победу над «Аль-Фатехом» со счетом 5:0. Тремя голами в прошедшей встрече отметился 38-летний португалец.

Стоит отметить, что этот хет-трик стал для Криштиану 63-м в профессиональной карьере. По этому показателю он оторвался от аргентинца Лионеля Месси. В активе 36-летнего южноамериканца 57 матчей, в которых он забивал минимум три гола.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января нынешнего года. Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» со счётом 5:0