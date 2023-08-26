Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оторвался от Месси по хет-трикам

26 Августа 2023 • 08:30 Комментировать

В поединке третьего тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который играет нападающий Криштиану Роналду, одержал крупную победу над «Аль-Фатехом» со счетом 5:0. Тремя голами в прошедшей встрече отметился 38-летний португалец.

Стоит отметить, что этот хет-трик стал для Криштиану 63-м в профессиональной карьере. По этому показателю он оторвался от аргентинца Лионеля Месси. В активе 36-летнего южноамериканца 57 матчей, в которых он забивал минимум три гола.

Роналду играет за «Аль-Наср» с января нынешнего года. Контракт португальца с саудовским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» со счётом 5:0

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Августа
09:37 · Испания. Ла Лига
Ленгле уже открыт к переезду в Саудовскую Аравию
08:30 · Саудовская Аравия
Роналду оторвался от Месси по хет-трикам
08:08 · Саудовская Аравия
Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» со счётом 5:0 1
01:51 · Саудовская Аравия
Роналду во второй раз в карьере оформил хет-трик, не забив правой ногой 1
25 Августа
12:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп недоволен трансферным окном в Саудовской Аравии
12:28 · Россия. Премьер-лига
Стали известны команды, которые поборются с «Зенитом» за Педро
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы не получали предложений по продаже Салаха»
11:58 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Иттихада» Санту высказался о конфликте с Бензема
10:56 · Испания. Ла Лига
Фелиш окажется в «Аль-Хиляле», если не успеет перейти в «Барселону»
10:34 · Саудовская Аравия
Малуда: «Неймар недостаточно уверен в себе, чтобы перейти в клуб АПЛ»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Клубы Саудовской Аравии отказались от покупки нападающего «Спартака»
05:07 · Саудовская Аравия
Кулибали с удивлением обнаружил, что Неймар за шесть лет в Париже так и не выучил французский
24 Августа
23:45 · Лига чемпионов АФК
Роналду сыграет в Таджикистане, а Неймар - в Узбекистане
21:02 · Франция. Лига 1
«Лион» подтвердил переход Токо-Экамби в клуб из Саудовской Аравии официально
20:16 · Саудовская Аравия
«Аль-Ахли» отказался от подписания Верратти
Все новости