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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» со счётом 5:0

26 Августа 2023 • 08:08 Комментировать

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о разгромной победе над «Аль-Фатехом» (5:0) в поединке третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. В этой встрече португалец сделал хет-трик, еще два гола забил сенегалец Садио Мане.

«Очередная невероятная командная работа. Вперед, «Аль-Наср», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в своих социальных сетях.

По итогам трех проведенных туров команда Роналду с тремя баллами располагается на десятом месте в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» проведет против «Аль-Шабаба» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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