Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду во второй раз в карьере оформил хет-трик, не забив правой ногой

26 Августа 2023 • 01:51 Комментировать
Аль-Фатех
0:5
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился хет-триком.

Португалец трижды поразил ворота «Аль-Фатеха» в матче чемпионата Саудовской Аравии (5:0), отличившись на 38-й, 55-й и 96-й минутах. Ещё два мяча в свой актив записал другой звёздный футболист – Садио Мане.

Сегодняшний хет-трик стал необычным для Роналду: лишь во второй раз в карьере он отличился трижды за матч, ни разу не задействовав для этого правую ногу. 38-летний форвард дважды забил «Аль-Фатеху» левой, ещё раз – головой. Прежде такое происходило лишь в матче против сборной Андорры в 2016 году – тогда, правда, Криштиану всё же забил правой, оформив покер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Аль-Фейха Аль-Фейха
Аль-Хазм Аль-Хазм
0
0
1.60 4.00 4.80
Видео
Окончен
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Абха Абха
1
0
Видео
Окончен
Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
Дамак Дамак
1
1
Видео
Окончен
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
0
5
4.70 4.30 1.57
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
01:51 · Саудовская Аравия
Роналду во второй раз в карьере оформил хет-трик, не забив правой ногой
25 Августа
12:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп недоволен трансферным окном в Саудовской Аравии
12:28 · Россия. Премьер-лига
Стали известны команды, которые поборются с «Зенитом» за Педро
12:15 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы не получали предложений по продаже Салаха»
11:58 · Саудовская Аравия
Тренер «Аль-Иттихада» Санту высказался о конфликте с Бензема
10:56 · Испания. Ла Лига
Фелиш окажется в «Аль-Хиляле», если не успеет перейти в «Барселону»
10:34 · Саудовская Аравия
Малуда: «Неймар недостаточно уверен в себе, чтобы перейти в клуб АПЛ»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Клубы Саудовской Аравии отказались от покупки нападающего «Спартака»
05:07 · Саудовская Аравия
Кулибали с удивлением обнаружил, что Неймар за шесть лет в Париже так и не выучил французский
24 Августа
23:45 · Лига чемпионов АФК
Роналду сыграет в Таджикистане, а Неймар - в Узбекистане
21:02 · Франция. Лига 1
«Лион» подтвердил переход Токо-Экамби в клуб из Саудовской Аравии официально
20:16 · Саудовская Аравия
«Аль-Ахли» отказался от подписания Верратти
19:42 · США. МЛС
Месси или Роналду: Мюллер сделал свой выбор 1
19:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не собирается продавать Салаха
17:58 · Португалия. Примейра-лига
​Ди Мария: «Мне предлагали невероятные суммы в Саудовской Аравии»
Все новости