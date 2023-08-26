Роналду во второй раз в карьере оформил хет-трик, не забив правой ногой

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился хет-триком.

Португалец трижды поразил ворота «Аль-Фатеха» в матче чемпионата Саудовской Аравии (5:0), отличившись на 38-й, 55-й и 96-й минутах. Ещё два мяча в свой актив записал другой звёздный футболист – Садио Мане.

Сегодняшний хет-трик стал необычным для Роналду: лишь во второй раз в карьере он отличился трижды за матч, ни разу не задействовав для этого правую ногу. 38-летний форвард дважды забил «Аль-Фатеху» левой, ещё раз – головой. Прежде такое происходило лишь в матче против сборной Андорры в 2016 году – тогда, правда, Криштиану всё же забил правой, оформив покер.