Тренер «Аль-Иттихада» Санту высказался о конфликте с Бензема

Рулевой саудовского «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту отреагировал на информацию о конфликте со звездным нападающим Каримом Бензема.

«Я видел, что пресса раздувает конфликт между мной и Бензема. Но это полный абсурд. У меня отличные отношения со всеми подопечными, я доволен своими игроками. Рад, что Бензема с нами, он получает удовольствие на поле. Ему нравится выступать за «Аль-Иттихад», - цитирует португальского специалиста RMC Sport.

Бензема перешел в саудовский коллектив этим летом. 35-летний французский форвард поучаствовал в трех матчах, забил один гол и сделал два ассиста.