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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Малуда: «Неймар недостаточно уверен в себе, чтобы перейти в клуб АПЛ»

25 Августа 2023 • 10:34 Комментировать

Экс-нападающий сборной Франции и лондонского «Челси» Флоран Малуда прокомментировал переход звездного бразильского форварда Неймара в саудовский «Аль-Хиляль».

«Неймар недостаточно уверен в себе, чтобы перейти в клуб АПЛ. Хотя я не знаю, была ли у него реальная возможность трансфера в «Челси» или «Ливерпуль». Наверное, он принял самое выгодное для себя предложение», - передает слова Флорана портал Goal.com.

Напомним, что Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «ПСЖ». Звездный бразильский нападающий заключил с саудовским клубом двухлетнее трудовое соглашение, по условиям которого заработает около 300 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Флоран Малуда Неймар Аль-Хиляль
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