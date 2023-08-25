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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кулибали с удивлением обнаружил, что Неймар за шесть лет в Париже так и не выучил французский

25 Августа 2023 • 05:07 Комментировать

Бразильский нападающий Неймар осваивается в своем новом клубе «Аль-Хиляль» - знакомится с одноклубниками, пытается общаться с ними и налаживать контакт. В том числе и с сенегальцем Калиду Кулибали, которого также занесло в Саудовскую Аравию.

И Кулибали, как сообщает derbyderbyderby.it, с удивлением обнаружил, что за шесть лет в Париже Неймар так и не удосужился выучить хотя бы чуть-чуть французский язык, а значит, не смог и изъясниться с Кулибали.

Общий язык они, конечно, в итоге нашли. Но это был не французский - и вряд ли Неймар выучит его в будущем. Станет ли он учить арабский?

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Калиду Кулибали Аль-Хиляль Эр-Рияд
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