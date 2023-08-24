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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Ахли» отказался от подписания Верратти

24 Августа 2023 • 20:16 Комментировать
Аль-Ахли Джидда
...
Аль-Охдуд
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Через 0 ч. 3 мин.

Руководство аравийского «Аль-Ахли» решило поменять свои трансферные планы после неожиданного подписания Габри Вейги.

После соглашения, достигнутого с полузащитником «Сельты», коллектив из Джидды решил отозвать своё предложение по Марко Верратти. По информации журналиста Руди Галетти, на сегодняшний день у итальянского игрока больше нет предложений от клубов Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпион Европы Верратти выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.

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Марко Верратти Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-АХЛИ ДЖИДДА АЛЬ-ОХДУД
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