«Аль-Ахли» отказался от подписания Верратти

Руководство аравийского «Аль-Ахли» решило поменять свои трансферные планы после неожиданного подписания Габри Вейги.

После соглашения, достигнутого с полузащитником «Сельты», коллектив из Джидды решил отозвать своё предложение по Марко Верратти. По информации журналиста Руди Галетти, на сегодняшний день у итальянского игрока больше нет предложений от клубов Саудовской Аравии.

Напомним, что чемпион Европы Верратти выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.