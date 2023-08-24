«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с защитником Эмериком Лапортом. 29-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2025/2026.

За «Аль-Наср» Лапорт будет выступать под номером 27.

Напомним, что Эмерик Лапорт представлял «Манчестер Сити» на протяжении пяти с половиной лет. За это время футболист выиграл множество трофеев, в частности пять трофеев Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов.

Отметим, что в «Аль-Насре» Лапорт стал одноклубником Криштиану Роналду. Команда начала новый чемпионат с двух поражений.