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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» представил Лапорта – защитник перешёл из «Манчестер Сити» официально

24 Августа 2023 • 17:37 Комментировать

«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с защитником Эмериком Лапортом. 29-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2025/2026.

За «Аль-Наср» Лапорт будет выступать под номером 27.

Напомним, что Эмерик Лапорт представлял «Манчестер Сити» на протяжении пяти с половиной лет. За это время футболист выиграл множество трофеев, в частности пять трофеев Премьер-лиги и трофей Лиги чемпионов.

Отметим, что в «Аль-Насре» Лапорт стал одноклубником Криштиану Роналду. Команда начала новый чемпионат с двух поражений.

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