Раскрыта зарплата Манчини в сборной Саудовской Аравии

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини в ближайшее время займет пост наставника сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах издания La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, 58-летний специалист заключит с командой долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на три года. Роберто будет заниматься подготовкой сборной Саудовской Аравии к чемпионату мира – 2026.

Напомним, что в середине текущего месяца Манчини был отправлен в отставку с поста рулевого «скуадры адзурры» из-за конфликта с главой федерации футбола Италии Даниэле Гравиной.