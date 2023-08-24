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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Раскрыта зарплата Манчини в сборной Саудовской Аравии

24 Августа 2023 • 11:30 Комментировать

Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини в ближайшее время займет пост наставника сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах издания La Gazzetta dello Sport.

Как стало известно источнику, 58-летний специалист заключит с командой долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на три года. Роберто будет заниматься подготовкой сборной Саудовской Аравии к чемпионату мира – 2026.

Напомним, что в середине текущего месяца Манчини был отправлен в отставку с поста рулевого «скуадры адзурры» из-за конфликта с главой федерации футбола Италии Даниэле Гравиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии
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