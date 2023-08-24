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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема не тренируется с «Аль-Иттихадом» из-за конфликта с главным тренером

24 Августа 2023 • 08:02 Комментировать

Звездный нападающий Карим Бензема не тренируется с саудовским «Аль-Иттихадом» из-за конфликта с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту.

Как информируют журналисты Asharq Al-Aswat, 35-летний французский центрфорвард попустил последнее тренировочное занятие команды по этой причине. Португальский специалист, как сообщалось ранее, не хотел видеть Бензема в своем коллективе.

Карим перешел в «Аль-Иттихад» из мадридского «Реала» в летнее трансферное окно. Нападающий принял участие в двух поединках чемпионата Саудовской Аравии и отметился одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад
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