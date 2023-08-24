Наставник «Аль-Насра»: «Поверьте, я тут не из-за Роналду»

Португальский наставник «Аль-Насра» Луис Кастро дал понять, что перешел в этот клуб вовсе не под влиянием Криштиану Роналду, который выступает за команду с начала 2023 года. Кастро уверяет, что на него произвел впечатление проект:

- Не Криштиану Роналду звал меня сюда, поверьте. У меня было много предложений из разных клубов. Я выбрал это. Теория Роналду тут ни при чем. Начало сезона не сложилось, но победа в Кубке воодушевила нас. Теперь у команды есть свой рисунок, стиль. Мы на правильном пути, - цитирует слова наставника «Аль-Насра» итальянское новостное агентство ITASportPress.