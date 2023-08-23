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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Саудовская Аравия вошла в топ-10 лиг по стоимости составов

23 Августа 2023 • 19:48 Комментировать

Саудовские клубы ведут активную работу на трансферном рынке. За счёт серьёзных финансовых возможностей они привлекают в свои ряды звёзд из Европы, причём не только тех, кто находится на закате карьеры. Так, в Саудовскую Аравию переехали не только Криштиану Роналду и Карим Бензема, но и Роберто Фирмино, Садио Мане и другие известные игроки.

Портал transfermarkt отмечает тот факт, что лига Саудовской Аравии ворвалась в топ-10 мировых лиг по стоимости составов. С показателем в 1,02 миллиарда евро аравийская лига занимает десятое место. То ли ещё будет…

На первом месте уверенно располагается Премьер-лига Англии. Составы её команд суммарно оцениваются в 10,48 миллиарда евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Апл Саудовская Аравия
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