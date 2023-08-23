​Сколько Малком зарабатывает в минуту

«Зенит» учится играть без Малкома. В летнее трансферное окно чемпион России последних лет продал бразильца в «Аль-Хиляль» за рекордные для российского футбола 60 миллионов евро. Малком уже начал приносить пользу своей новой команде результативными действиями. Если верить СМИ, в «Аль-Хиляле» годовой оклад форварда составит 18 миллионов евро. Таким образом, Малком будет зарабатывать примерно:

- 1,5 млн евро в месяц;

- 49 315 евро в день;

- 2054,8 евро в час;

- 34,25 евро в минуту;

- 0,57 евро в секунду.

Отметим, что за «Зенит» Малком выступал на протяжении четырёх сезонов. За это время он провёл 109 официальных матчей, в которых забил 42 гола и отдал 24 голевых паса на партнёров.

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