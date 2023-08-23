Шокирующие новости из Саудовской Аравии. Форвард Карим Бензема оказался не нужен главному тренеру команды Нуну Эшпириту Санту. Как сообщает портал Goal со ссылкой на саудовскую газету Al-Sharq Al-Awsat, португальский специалист сообщил руководителям клуба, что Бензема не вписывается в его игровой стиль.

Отмечается, что Санту не просил боссов «Аль-Иттихада» подписывать Бензема летом. Из-за сложившейся ситуации между звёздным футболистом и тренером возникло напряжение.

Также газета пишет о том, что Санту отказал Бензема в его просьбе стать капитаном «Аль-Иттихада».

Напомним, что летом Карим Бензема подписал выгодный контракт с «Аль-Иттихадом» после 14 сезонов в «Реале».

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