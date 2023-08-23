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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Экс-игрок сборной Германии: «Неймар - один из самых фальшивых футболистов в мире»

23 Августа 2023 • 13:27 Комментировать (2)

Бывший футболист сборной Германии Пол Брайтнер высказался относительно трансфера бразильского нападающего Неймара из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Большое спасибо «Аль-Хилялю», что купили Неймара. В последние годы это один из самых фальшивых футболистов в мире. Его игра была больше похожа на театральное представление. Хорошо, что он уехал из Европы», - передает слова Брайтнера портал Goal.com.

Неймар подписал с «Аль-Хилялем» трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2025 года. Трансфер 31-летнего нападающего обошелся саудовскому клубу в 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Аль-Хиляль Пол Брайтнер
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Комментарии (2)
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Cruyff
23 Августа 2023 в 13:42
он через два года вернётся в Европу так что его циркачество ещё увидим
Ando Loko
23 Августа 2023 в 13:30
Из-за таких идиотов футбол и превращается в механизированное и скучное действие.
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