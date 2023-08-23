Экс-игрок сборной Германии: «Неймар - один из самых фальшивых футболистов в мире»

Бывший футболист сборной Германии Пол Брайтнер высказался относительно трансфера бразильского нападающего Неймара из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хиляль».

«Большое спасибо «Аль-Хилялю», что купили Неймара. В последние годы это один из самых фальшивых футболистов в мире. Его игра была больше похожа на театральное представление. Хорошо, что он уехал из Европы», - передает слова Брайтнера портал Goal.com.

Неймар подписал с «Аль-Хилялем» трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2025 года. Трансфер 31-летнего нападающего обошелся саудовскому клубу в 90 миллионов евро.